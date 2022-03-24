DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
AB Liderler Zirvesi başladı
Portekiz - Türkiye maçı şifresiz canlı yayın! 2022 Dünya Kupası Elemeleri
Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini açıkladı
Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık
Sabahattin Seven Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır
İtalya - Kuzey Makedonya maçı canlı yayın! CANLI
Galler - Avusturya maçını canlı izle! CANLI
HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye neden yüksek faizle borçlanıyor?
Rus Borsası'ndaki şahlanış şaşırttı
Türkiye Portekiz maçı berabere biterse ne olur? Uzatmalar kaç dakika? Türkiye Portekiz maçı rövanşı var mı?
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı kaldı
Türkiye Portekiz'i yenerse Dünya Kupası'na katılır mı? Türkiye Portekiz'i yenerse ne olur? Türkiye'nin rakibi hangi takım olacak?

TIMETURK / DÜNYA / Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini açıkladı

Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.

40 Dakika Önce
2022-03-24 21:34:16
Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini açıkladı

Biden, Brüksel'de katıldığı NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanacağına ilişkin ellerinde bir istihbarat bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Biden, "Size şu an istihbarat verisi veremem, bu nedenle de sorunuzu yanıtlayamam. Ancak Rusya bunu (kimyasal silah) kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur." ifadesini kullandı.

Biden başka bir gazetecinin "Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusuna "Buna cevabım evet. Bu durum G20'ye bağlı. Bugün bu konu da gündeme geldi. Eğer bu yapılamayacaksa, Endonezya ve diğer ülkeler buna karşı çıkarsa, Ukrayna'nın da toplantılara katılımını sağlamalıyız." yanıtını verdi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş