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TIMETURK / DÜNYA / Biden: Rusya için bu savaş stratejik bir kayıp

Biden: Rusya için bu savaş stratejik bir kayıp

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gönderilecek Javelin tanksavarları üreten Lockheed Martin fabrikasını ziyaret ederek, bu tanksavarların Rusya-Ukrayna savaşındaki önemine vurgu yaptı.

2 Gün Önce
2022-05-03 23:16:11
Biden: Rusya için bu savaş stratejik bir kayıp

ABD Başkanı Joe Biden Alabama'daki Javelin tanksavarları üreten Lockheed Martin tesislerini ziyaret etti.

Rus askeri birliklerinin büyük zorluk içerisinde olduğuna işaret eden Biden, "Rusya için bu savaş stratejik bir kayıp." dedi.

Biden Ukrayna'ya destek konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'ya 3 milyar doları aşkın bir silah yardımında bulunduk. Ukrayna'ya yardım ettik bunu yapmasak (Ruslar) gelmeye devam edeceklerdi. Geçtiğimiz hafta kongre ile görüştüm. Ek bir bütçe istedim. ABD'nin doğrudan savaşın ön cephesinde Ukrayna'ya yardım sağlayabilmesi için destek istedim. Ukrayna halkına yardım edebilmemiz için kongrenin hızlı bir biçimde bu bütçeyi onaylamasını bekliyorum."

"Rusya Ukrayna'da çok sayıda savaş suçu işledi"

Biden, ABD'nin bugüne kadar Ukrayna'ya binlerce tanksavar füzesi gönderdiğini ve göndermeye devam edeceğini belirtti.

Biden, "Artık Ukrayna'da yeni doğan çocuklara Javelin ve Javelina ismi veriliyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da "çok sayıda savaş suçu işlediğini" dile getiren Biden, şu anda dünyada otokrasiler ve demokrasiler arasında büyük bir savaş olduğunu söyledi.

Biden, konuşmasında, "Diktatörlere karşı şimdi karşı durmazsanız, tarih boyunca onlar başa gelmeye ve ellerini güçlendirmeye devam edecek." mesajını verdi.

Biden, Lockheed Martin çalışanlarına teşekkür ederek, "Ukrayna'ya savaşı kazanması için bir şans veriyorsunuz." dedi.

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