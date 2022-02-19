Biden: Rusya, gelecek haftalarda Ukrayna'ya saldıracak

ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'ya saldırı planladığına inandığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Son günlerde, Rusya destekli güçlerin ciddi ateşkes ihlallerini görüyoruz" diyen Biden, bu güçlerin Donbass'ta yapılan saldırıların suçunu Ukrayna'ya attığını savundu.

Biden, Rusya'nın çok ciddi anlamda dezenformasyon kampanyası da yürüttüğünü vurgulayarak, bunların hepsinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için ürettiği bahaneler olduğunu söyledi.

"RUSYA'NIN KİEV'İ HEDEF ALMA PLANI VAR"

Rusya'nın şu anda Ukrayna ve Belarus sınırında ve Karadeniz'de 150 bin askeri olduğuna işaret eden Biden, "Rusya'nın gelecek haftalarda saldıracağına inanmak için nedenlerimiz var. 2,8 milyon masum insanın yaşadığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de hedef alınacağına inanıyoruz" dedi.

Biden bir gazetecinin, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inanıyor musunuz?" sorusuna ise "Evet, şu anda Putin'in buna karar verdiğine inanıyorum" yanıtını verdi.

"RUSYA PLANINI UYGULARSA, BU FELAKET OLUR"

Biden bugün NATO ve Avrupa Birliği liderleri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Rusya'nın bizi ülke içinde ve dışında bölme çabalarına rağmen, bunun olmadığını söyleyebilirim" dedi.

Rusya'nın son dönemde Donbass'ta bir ana okuluna yapılan saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttuğuna ve Ukrayna'nın daha büyük saldırılara hazırlandığını iddia ettiğine dikkati çeken Biden, "Şu anda kendi sınırında 150 bin Rus askeri varken Ukrayna'nın bunları yapacağına inanmanın bir mantığı yok" diye konuştu.

"RUSYA PLANINI UYGULARSA BU FELAKET OLUR"

Biden, Rus basınının Ukrayna'yı "soykırımla" suçlamasını da "sahtekarlık" olarak yorumlayarak, "Tüm bunlar, Ukrayna'ya harekete geçmeden önce Rusya'nın yanıltma ve bahane olarak kullanacağı senaryoların bir parçası. ABD ve müttefikleri haftalardır bu konuda uyarıda bulunuyor" açıklamasını yaptı.

Rusya'nın Ukrayna işgalini meşrulaştırma çabalarını ortadan kaldırmak için elinden gelen her şeyi yaptığını kaydeden Biden, "Rusya planını uygularsa bu felaket olur ve seçime dayalı gereksiz bir savaş olur. ABD ve müttefikleri NATO topraklarının her bir santimini savunmaya hazırdır" mesajını verdi.

"RUSYA HALA DİPLOMASİYİ SEÇEBİLİR"

Biden, Ukrayna'ya ABD askerlerini göndermeyeceklerini ancak bu ülkeye savunma yardımlarını sürdüreceklerini belirterek, "Batı birlik olmuş vaziyette ve kararlı. Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse sert yaptırımlara hazırız. Bir kez daha tekrar etmek isterim ki Rusya hala diplomasiyi seçebilir, çok geç değil" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un 24 Şubat'ta Avrupa'da görüşme kararı aldığına işaret eden Biden, "Rusya bugünden önce Ukrayna'yı işgal ederse bu diplomasi kapılarını kapattıkları anlamına gelir. Bu durumda savaşı seçmiş olurlar ve bunun bedelini ağır öderler. Sadece yaptırımla karşılaşmazlar tüm dünyanın tepkisini toplarlar" diye konuştu.

BİDEN NATO VE AB LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray'daki basın açıklaması öncesinde Joe Biden, NATO ve Avrupa Birliği (AB) liderleri ile Rusya-Ukrayna gerilimini ele aldıkları bir görüşme yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Biden bugün Transatlantik liderler ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını artırma ihtimalini ele aldıkları bir görüşme yaptı" denildi.

Liderlerin Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağına yönelik endişelerini dile getirdiğine işaret edilen açıklamada aynı zamanda Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek yinelenerek, Ukrayna'ya daha çok ekonomik yardımın öneminin vurgulandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Liderler, bir taraftan Rusya Ukrayna'yı işgal ederse sert ve koordineli yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını belirtirken bir taraftan da gerginliği azaltmak için diplomasi yürütme taahhüdü verdi. Liderler ayrıca NATO'nun doğu kanadının savunulması ve güvenliğinin sağlanması için verilen çabaları da ele aldı."

Görüşmeye Kanada Başbakanı Justin Trudeau, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson katıldı. .