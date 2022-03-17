Biden: Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin yaptıkları insanlık dışı

ABD Başkanı Biden, dünyanın şu anda her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacı olduğunu söyledi ve Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında, 'Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı' ifadesini kullandı.