Biden-Putin görüştü! ABD ve Rusya'dan açıklama

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna gündemine ilişkin telefon görüşmesi sona erdi.

Ukrayna-Rusya hattında tansiyon yükseliyor. ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İki liderin Ukrayna gündemine ilişkin telefon görüşmesi Türkiye saati ile 19.04'te başladı. Görüşme 1 saat sürdü.

"Rusya'nın itibarı azalır"

Beyaz Saray'dan kritik görüşmeye ilişkin açıklama geldi:

"Başkan Joe Biden, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın Ukrayna sınırlarında artan askeri yığınağı hakkında görüştü.

Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi halinde, ABD'nin Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte kararlı bir şekilde yanıt vereceği ve Rusya'ya hızlı ve ciddi maliyetler getireceğini açıkça ifade etti.

Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesinin insani acılara yol açacağını ve Rusya'nın itibarını azaltacağını yineledi.

Başkan Biden, Başkan Putin'e, ABD'nin Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla tam koordinasyon içinde diplomasiye girişmeye hazır olmasına rağmen, diğer senaryolara da eşit derecede hazır olduğumuzu iletti."

"Rusya'nın diplomasi mi güç kullanımını mı seçeceği hala belirsiz"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Yetkilisi, Biden Putin görüşmesine ilişkin değerlendirme yaptı:

"Görüşme profesyoneldi ve inamiklerde değişiklik yok. Rusya'nın diplomasi mi güç kullanımını mı seçeceği hala belirsiz. Onları caydırmaya devam edeceğiz. 3 bin asker Polonya'ya doğru yolda.

"Rusya kendisini giderek Çin'e daha bağımlı buluyor"

NATO daha güçlü ve daha amaçlı. Rusya şimdiden kendisini dünyadan giderek daha fazla izole edilmiş ve Çin'e daha bağımlı buluyor.

İki Başkan, heyetlerin önümüzdeki günlerde angaje olmaya devam etmesi konusunda anlaştı. Tabii bu süreçte Rusya her halükarda askeri harekata devam edebilir. Gerçekten de bu belirgin bir olasılık, eğer öyleyse, Ukrayna'ya, Avrupa güvenliğine zararı olacak."

Kremlin'den açıklama

Kremlin, Joe Biden-Vladimir Putin görüşmesine ilişkin açıklama yaptı:

"Putin Biden'a, Ukrayna'yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını söyledi."

Gözler bu görüşmedeydi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dünkü "Rusya Ukrayna'da işgale her an başlayabilir." açıklamasının ardından gözler bugün Biden ile Putin arasındaki görüşmeye çevrilmişti.

ABD yönetimi, Ukrayna'daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermiş, ayrıca ülkedeki 160 askerini de geri çekme kararı almıştı.

TRT Haber, AA, AP .