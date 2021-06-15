Biden: Putin’e kırmızı çizgileri göstereceğim

Brüksel’de düzenlenen NATO Zirvesi’ne katılan ABD Başkanı Biden, yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile de ilk kez yüz yüze görüşecek. Biden, bu görüşmede Putin’e 'kırmızı çizgileri' göstereceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla Brüksel'de gerçekleşen ilk NATO Zirvesi'nde üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ilk kez Çin'e karşı net bir pozisyon aldı.

Pazartesi günü açıklanan kapanış bildirgesinde Pekin'in izlediği politika, "Kurallara dayalı uluslararası düzen için sistemik bir meydan okuma" sözleriyle değerlendirildi. Biden ise yarın bir araya geleceği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de "kırmızı çizgileri" göstereceğini ifade etti.

Biden, Brüksel'de düzenlenen Zirve'nin ardından yaptığı açıklamada, "Rusya ve Çin bizi germek istiyor, ancak bizim ittifakımız sağlam" dedi. Selefi Donald Trump'ın aksine, NATO'ya olan desteğini, göreve geldikten sonra her fırsatta dile getiren Biden, "NATO birlik oldu ve Amerika Birleşik Devletleri geri döndü" diye konuştu.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD'nin NATO'ya taahhütlerinin "sarsılmaz" olduğunu vurgulayan Biden, NATO'nun Avrupalı üyelerini de Çin'e karşı daha kararlı olmaya davet etti.

Ancak yaklaşık 40 sayfalık Zirve bildirgesinde Rusya konusuna ayrıntılı olarak yer verilirken, Çin konusu sadece iki paragrafta ele alındı.

Moskova'ya çağrı

Biden- Putin görüşmesinden iki gün önce, Zirve'den yapılan açıklamada, Rusya'nın uluslararası hukuk ve uluslararası yükümlülüklerine uyma taahhüdünde bulunacağına dair güvence verene kadar Moskova ile ilişkilerde normalleşme adımı atılmayacağı belirtildi.

ABD Başkanı Biden Moskova ile ilişkilere dair Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Rusya ile çatışma aramıyorum" dedi ve ekledi: "Ancak Rusya zararlı faaliyetlerine devam ederse yanıt veririz." Biden, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğine de dikkat çekti.

Biden çarşamba günü Cenevre'de bir araya geleceği Putin'e, "İstemesi halinde birlikte çalışabilecek alanların olduğunu açıkça belirteceğini", ancak "geçmişteki gibi davranmaya devam ederse, siber güvenlik ve diğer faaliyetlerle ilgili olarak, (...) aynı şekilde cevap verileceğini" vurguladı.





Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.