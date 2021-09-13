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Biden, orman yangınlarının yol açtığı tahribatı incelemek için bölgeye gidiyor
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Biden, orman yangınlarının yol açtığı tahribatı incelemek için bölgeye gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde çıkan orman yangınlarının yol açtığı tahribatı yerinde denetlemek ve yerel yetkililerle görüşmek için Idaho ve California eyaletlerini ziyaret ediyor.

1 Saat Önce
2021-09-13 17:57:29
Biden, orman yangınlarının yol açtığı tahribatı incelemek için bölgeye gidiyor

Sabah erken saatlerde Delaware'deki evinden ayrılan Biden, Maryland yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'nden Idaho'ya hareket etti.

Biden, Idaho'da yerel yetkililer ve itfaiye ekipleriyle görüşerek yangınlar hakkında bilgi aldıktan sonra California'nın eyalet başkenti olan Sacramento'ya geçecek.

California Valiliği binasında yerel yetkililerden yangınlar hakkında bilgi alacak olan Biden, buradan El Dorado bölgesinde çıkan ve bu yılın en büyük orman yangınının yaşandığı bölgeyi havadan denetleyecek.

Biden, bu programından sonra son dönemde çıkan orman yangınları ve bu konuda yürütülecek çalışmalara ilişkin konuşma yapacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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