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TIMETURK / DÜNYA / Biden onay verdi: ABD'den Tayvan'a 750 milyon dolarlık silah satışı

Biden onay verdi: ABD'den Tayvan'a 750 milyon dolarlık silah satışı

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Tayvan'a 750 milyon dolarlık ilk silah satışına onay verdi.

12 Saat Önce
2021-08-05 08:29:07
Biden onay verdi: ABD'den Tayvan'a 750 milyon dolarlık silah satışı

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Bloomberg'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a yapılacak silah satışına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdi.

Biden yönetiminin onay verdiği silah anlaşmasına göre ABD, Tayvan'a 750 milyon doları bulması beklenen 40 yeni M109 kundağı motorlu obüs ile 1700 hassas güdüm kiti satacak.

Söz konusu kararın ''Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu'' belirten Pekin'i kızdırması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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