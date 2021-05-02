''Biden, Ladin'in öldürülmesine karşı çıktı''

Politico sitesinde yayımlanan sözlü tarih çalışması, o dönemde ABD Başkan Yardımcısı olan Joe Biden'ın Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü operasyona karşı çıktığı iddiasını yeniden tartışmaya açtı.

ABD yönetimlerinin 11 Eylül 2001 saldırılarının beyni kabul ettiği Kaide lideri Usame bin Ladin'i öldürdüğünü açıklamasının 10. yıldönümünde yeni açıklamalar yapıldı, yeni belgeler yayımlandı.

Dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın ikinci kez seçilmesi öncesinde gelen 2 Mayıs 2011 tarihli operasyon açıklamasının ayrıntılarıyla ilgili Politico sitesinde yayımlanan haber, o dönemde Başkan Yardımcısı olan halihazırdaki Başkan Joe Biden'ın operasyona karşı çıktığı iddiasını da yeniden tartışmaya açtı.

Kaide liderini operasyondan önce ve öldürülmesinden sonra doğru teşhis etme çabalarını aktaran Politico'nun haberine göre, Pakistan'ın Abbottabad kentinde Bin Ladin'in ailesiyle birlikte saklandığı yerleşkeye ABD Donanması Seals Özel Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonun ardından Obama'nın talebi üzerine Pakistan askerleri de gitti. Askerlerin aile üyeleriyle de konuşarak suikastı teyit etmesinin ardından, dönemin Pakistan Genelkurmay Başkanı Eşfak Pervez Kayani, telefonda Obama'ya "Tebrikler, Bin Ladin'i öldürdünüz" dedi.

Böyle bir operasyon yapmanın zor bir karar olduğuna ve bunu Biden'ın daha da zorlaştırdığına işaret eden habere göre Biden, Obama'ya tavsiyelerde bulunurken 'seçeneklerini genişletmeye çalışmak' olarak gördü. Dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton gönülsüzce de olsa harekete geçmekten yana, dönemin Başkan Yardımcısı Biden ise ihtiyatlı olmaktan yana çıktı.

Dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes, Obama'nın operasyon emri vermesi öncesi düzenlenen strateji toplantısında, Biden'ın 'şeytanın avukatı' rolünü üstlendiğini, ihtiyat çağrısını operasyon sırasında gökyüzünde ayın görünmeyecek olmasıyla gerekçelendirdiğini anlattı.

Geçmişte Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olan Biden'ın aynı zamanda Kaidecilere haber sızabileceği korkusuyla operasyondan önceden haberdar edilmeyen Pakistan'la ilişkilerin bozulabileceği uyarısı yaptığını belirten Rhodes, Başkan Yardımcısı'nın "Pakistan perspektifinden düşünmeniz gereken olumsuz yönlere işaret edeceğim" dediğini aktardı.

Durum Odası'ndaki 'son derece dramatik' görüş alışverişinin ardından Biden'ın kendisini ve dönemin Genelkurmay Başkanı Denis McDonough'ı küçük bir konferans odasına çektiğini söyleyen Rhodes, şöyle konuştu:

"Biden 'Beyler, sizce Obama bunu yapacak mı' diye sordu. İkimiz de 'Evet, kesinlikle yapacak, her zaman yapacağını söyledi' yanıtını verdik. İlginç olan, Biden'ın "Bakın, ben rolümü onun seçeneklerini genişletmeye çalışmak olarak görüyorum' karşılığını vermesiydi. Bir bakıma Biden, Obama'nın karar vermek için geniş bir alana sahip olmasını sağlamaya çalışıyordu. Bu her zaman bana, toplantıda karşı çıkarken, muhalefetinin kısmen kendisi için gördüğü bu rolden kaynaklandığını düşündürdü; çoğunluğa karşı pozisyonu aslında Obama'ya alan yaratmak için aldı."

Dönemin CIA Direktörü John Brennan "Bence Joe Biden, en çok, operasyon başarısızlığa uğrasaydı, bunun Barack Obama ve ikinci dönem için beklentileri açısından ne anlama geleceği konusunda endişelendi" değerlendirmesini yaptı.

İşin bir diğer tuhaf yanı, Obama daha 'Bin Ladin avının nihayet sona erdiğini' açıklamadan, söylentinin Washington ve internette yayılmasına koşut, kamuoyuna ilk duyuruyu aksiyon filmleri yıldızı Dwayne 'the Rock' Johnson'ın yapmasıydı.

'The Rock' 1 Mayıs 2011'de ABD saatiyle 22.24'te "Dünyayı şok edecek sözü işittim - Özgürlerin ülkesi... cesurların yuvası AMERİKALI OLMAKTAN SON DERECE GURURLUYUM" diye tweetleyerek söylentileri teyit etti.

Rhodes o anki hissiyatını "Birbirimize 'The Rock bunu nasıl bilebilir, böyle bir şey nasıl olabilir' dedik. The Rock'ın bu istihbaratı nereden aldığına dair hiçbir fikrim yok, ama kaynağı bayağı iyiymiş" diye aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.