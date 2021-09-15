Biden, küresel şirketler ile ‘aşı programları’ görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden aralarında Walt Disney ve Microsoft’un da olduğu bazı şirketlerin yöneticileriyle görüşecek, görüşmelerde şirketlerin Covid-19 aşılama programları ele alınacak

ABD Başkanı Joe Biden bugün Walt Disney, Microsoft ve Walgreens Boots Alliance gibi şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelecek.

Wall Street Journal'a göre görüşmede özel sektördeki aşı zorunluluğu ve bu konuda ne kadar ilerleme sağlandığı ele alınacak.

Biden hükümeti koronavirüsle mücadele kapsamında geçen hafta büyük şirketleri de içeren kurumlara yönelik yeni adımlar atmış, imzaladığı kararname ile tüm federal ve sağlık çalışanlarıyla 100'den fazla personeli olan iş yerlerinde aşı zorunluluğu getirmişti.

Biden henüz aşı olmayanlara da çağrıda bulunarak “aşı olmak için neyi bekliyorsunuz? Aşı bir kişisel özgürlük değil, bu çevrenizi korumakla ilgili” açıklamasını yapmıştı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.