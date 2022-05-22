Biden: Kim teklifime yanıt vermedi

İki yılın sonunda ilk kez ülkede Covid vakaları olduğunu açıklayan ve tam kapanmaya giden Kuzey Kore’yle ilgili konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Kim Jong-un yönetiminin ABD’nin Covid aşısı gönderme teklifine yanıt vermediğini söyledi.

Kuzey Kore devlet medyasının aktardığına göre ülkede neredeyse 2.5 milyon insan “ateşli” hastalık geçirirken ülkede tam kapanma uygulanmaya başladı.

Kuzey Kore'de testlerin yetersizliği ve nüfusun çoğunun aşısız olması nedeniyle Covid durumunun ağırlaşması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden ise, Güney Kore'de yaptığın açıklamalarda, Kuzey Kore ve Çin'e Covid aşısı göndermeyi teklif ettiklerini açıkladı. Biden, “Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'den bir yanıt alamadık” dedi.

Kuzey Kore, daha önce küresel aşı paylaşım projesi Covax'ın teklifini de reddetmişti.

Biden önceki gün Asya ziyaretinin ilk ayağında, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaptığı konuşmada daKuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "samimi ve ciddi" olması halinde görüşebileceği sinyali vermişti. Kim Jong-un Biden'ın bu teklifini de sessiz kaldı.

Biden, Güney Kore ziyaretinin ardından Japonya'ya geçerek ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın oluşturduğu Quad İttifakı'nın 24 Mayıs'ta Tokyo'da düzenleyeceği zirve toplantısına katılacak.