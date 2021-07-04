Biden, İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

Dünya, ABD Başkanı Biden'ın İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden gelen kareyi konuşuyor. Biden, Rivlin'in özel kalem müdürü Rivka Ravitz'in 12 çocuğu olduğunu öğrenince önünde diz çöktü. İsrail Basın Ofisi üyesi Haim Zach tarafından çekilen bu kare kısa sürede sosyal medyada viral oldu.