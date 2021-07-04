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Biden, İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

Dünya, ABD Başkanı Biden'ın İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden gelen kareyi konuşuyor. Biden, Rivlin'in özel kalem müdürü Rivka Ravitz'in 12 çocuğu olduğunu öğrenince önünde diz çöktü. İsrail Basın Ofisi üyesi Haim Zach tarafından çekilen bu kare kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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04.07.2021 16:52:23
Biden, İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, geçen hafta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

İkilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştirilmişti. O görüşmede çekilen bir kare ise tabiri caizse gündeme bomba gibi düştü

Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in özel kalem müdürü Rivka Ravitz'in önünde diz çöktü.

O an, İsrail devlet başkanlığı delegasyonuna eşlik eden İsrail Hükümeti Basın Ofisi üyesi tarafından fotoğraflandı.

Haim Zach tarafından çekilen bu kare kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Ekran Resmi 2021-07-04 16.39.05

İsrail medyası Biden'ın Ravitz'in önünde diz çökmesinin nedeni manşetlerine taşıdı.

The Times of Israel haberi okurlarına '12 çocuğu olduğunu öğrenen Biden, Rivlin'in yardımcısının önünde diz çöktü' başlığı ile duyurdu.

Haberde Biden'ın bu jesti üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in şaşkınlığını gizleyemediğine dikkat çekildi.

Amerika Birleşik Devletleri ziyareti, Rivlin'in başkan olarak yaptığı son yurtdışı gezisiydi.

Rivlin, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı olarak yerini Yahudi Ajansı'na başkanlık eden Isaac Herzog'a bırakacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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