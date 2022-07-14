Biden, İsrail'den İran'ı tehdit etti! 'Asla izin vermeyeceğiz'

Resmi temaslarda bulunduğu İsrail'de bulunan ABD Başkanı Biden, İran'ın nükleer faaliyetlerine de değinerek, 'İran'ın nükleer güç olmasına asla izin vermeyeceğiz' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistin sorununun çözümüne ilişkin "en iyi yolun iki devletli çözüm olduğunu" söyledi.

Biden, resmi temaslarda bulunduğu İsrail'de, Başbakan Yair Lapid ile bir araya geldi.

Batı Kudüs'te gerçekleşen buluşmada Biden ve Lapid, ABD ile İsrail arasında "Kudüs Müşterek Stratejik Ortaklık Deklerasyonu'nu imzaladıktan sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Lapid, burada yaptığı açıklamada Biden'a hitaben, İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı "diplomasinin işe yaramayacağını" söyledi.

"Dünyadaki tek Yahudi devletini yok etmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğimiz." diyen İsrail Başbakanı, "Kelimeler onları durduramayacak. Sayın Başkan, diplomasi onları durduramayacak. İran'ı durduracak tek şey, nükleer programlarını geliştirmeye devam ederlerse özgür dünyanın güç kullanacağını bilmektir. Onları durdurmanın tek yolu, masaya güvenilir bir askeri tehdit koymaktır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden ise Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirdi.

Biden, şunları kaydetti:

"Putin'in Ukrayna'ya saldırısı, dünyanın her yerinde barış ve istikrar için bir meydan okumadır. Putin'in savaşı stratejik bir başarısızlık olmalı ve özgür dünya, Ukrayna'nın demokrasiye ulaşmasına yardım etme kararlılığımızı desteklemelidir. ABD, Rus şiddeti tarafından harap olan ve yerlerinden edilen Ukrayna ve Ukraynalıları desteklemeye devam edecektir."

- "İran'ın nükleer güç olmasına asla izin vermeyeceğiz"

İran'ın nükleer faaliyetlerine de değinen Biden, "İran'ın nükleer güç olmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Biden, şöyle devam etti:

"Diplomasinin, bu sonuca ulaşmanın en iyi yolu olduğuna inanmaya devam ediyorum. Ve bölgede, teröre destek veren balistik füze programı ve Hizbullah gibi teröristlere, uzantılarına silah aktarılması gibi İran'dan gelen tehditlere karşı koymak için İsrail ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

- "İki devletli çözüm" vurgusu

İsrail ile Filistin arasında kalıcı barışın sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Biden, şöyle konuşu:

"İsrail; bağımsız, demokratik ve Yahudi bir devlet olarak kalmalıdır. Bunu sağlamanın da en iyi yolu, her iki halkın yan yana barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli bir çözümdür."