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Biden, İsrail büyükelçi adayını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında ABD'nin İsrail ve Meksika Büyükelçiliği ile NATO Daimi Temsilciliği için adaylarını açıkladı.

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Google News - Timeturk
15.06.2021 23:04:13
Biden, İsrail büyükelçi adayını açıkladı

Biden yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğine iş insanı Thomas Nides'ı aday gösterdi.

ABD'nin Mexico City Büyükelçiliği görevine eski İçişleri Bakanı Ken Salazar, NATO Daimi Temsilciliği görevine ise Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Julianne Smith aday gösterildi.

Biden ayrıca, ABD'nin Gambiya, Gine, Sri Lanka, Paraguay ve Costa Rica Büyükelçiliği adaylarını da açıkladı.

Söz konusu isimlerin büyükelçi olarak atanması için Senatonun onayını alması gerekiyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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