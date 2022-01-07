Biden'ın yeni CENTCOM Komutanı adayı belli oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) gelecek yeni ismi belirledi.

Amerikan basınının üst düzey Beyaz Saray yetkilileri ve Kongre kayıtlarına dayandırdığı haberlere göre, Biden, CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin yerine geçecek ismi belirledi.

Biden, halen Kuzey Karolina'daki Fort Bragg üssünde 18. Hava İndirme Birliklerinin başında bulunan Korgeneral Erik Kurilla'yı CENTCOM Komutanlığına aday gösterdi.

Senato tarafından adaylığının onaylanması durumunda Kurilla, ABD'nin özellikle Orta Doğu'daki operasyonlarını yönetecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.