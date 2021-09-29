DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ersan Şen kimdir? Ersan Şen kaç yaşında? Ersan Şen'in mesleği nedir?
Borsa güne yükselişle başladı
Sıra dışı kafe; hesap yok, gönlünden ne koparsa...
Yapılandırmada yarın son gün! Yüzde 90'ı silinecek
Biden’ın 'soğuk savaş' açıklamasına Çin’den yanıt
Çin’den Biden’a 'yeni soğuk savaş’ cevabı
Ekonomik güven endeksi yükseldi
Van Gölü'nden 14 bin ton dip çamuru çıkarıldı
20 TL ve 5 TL değişti mi? 20 TL ve 5 TL banknotlarda neler değişti?
Myanmar'a gidemeyen büyükelçi, bahçe işleri yapıyor
Türkiye'deki Fransız şirketlerden yeni yatırımlar
Dolarda son durum ve küresel piyasalarda enflasyon endişesi
TL için stopaj uzatılıyor
Japonya'nın yeni başbakanı belli oldu
Fatiha suresinin Türkçe okunuşu

TIMETURK / DÜNYA / Biden’ın 'soğuk savaş' açıklamasına Çin’den yanıt

Biden’ın 'soğuk savaş' açıklamasına Çin’den yanıt

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin ile 'yeni bir soğuk savaş' başlatma niyetinin olmadığı yönündeki açıklamasını eyleme geçirmesini umduğunu söyledi.

20 Dakika Önce
2021-09-29 10:22:49
Biden’ın 'soğuk savaş' açıklamasına Çin’den yanıt

Temsilci Zhang, pazartesi sona eren BM Genel Kurulu liderler toplantısının ardından çevrim içi gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu.

Zhang, ABD'nin "Çin'e karşı çatışmacı tutumundan" ve "kışkırtıcı saldırılardan" kaçınması gerektiğini ifade ederken, Biden'ın Çin ile yeni bir soğuk savaş istemediğine yönelik açıklamalarını faaliyete geçirmesini beklediklerini aktardı.

Daimi temsilci, ABD'nin soğuk savaş mantığını terk ederek icraata geçmesini içtenlikle umduklarını ifade etti.

Zhang, "İki taraf da birbirine doğru yürürse, sağlıklı ve istikrarlı Çin-ABD ilişkisi sağlanabileceğine inanıyorum. Aksi halde endişeler ortada kalmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin ve ABD'ye, "soğuk savaş" uyarısında bulunarak tamamen kötü olan ilişkilerini onarmalarını istemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN