Biden'ın ''kanserim'' açıklaması gündem oldu! Beyaz Saray'dan açıklama gecikmedi

ABD'de, iklim değişikliği ile ilgili bir konferanstaki konuşması sırasında 'Ben ve birçok insan kanseriz' ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden'ın bu sözleri gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Massachusetts eyaletinin Somerset kentinde “İklim değişikliği” konulu konferansta konuşma yaptı. Biden'ın buradaki konuşmasında "ben ve birçok insan kanseriz" şeklinde kullandığı ifade, büyük yankı uyandırdı. Konuya ilişkin son noktayı Beyaz Saray Basın Sekreteri Andrew Bates koydu.

Beyaz Saray Basın Sekreter Yardımcısı Andrew Bates sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tartışmalara açıklık getirmiş oldu.

Washington Post'un şef editörlerinden Glenn Kessler'in "Bu tweet ne kadar saçma Biden'ın sağlık raporuna bakın. Başkan olmadan önce melanom dışı cilt kanserlerini aldırmıştı." şeklindeki sosyal medya paylaşımını alıntılayan Bates, "Başkanın kast ettiği de buydu" dedi.

Beyaz Saray Basın Sekreter Yardımcısı Bates'in Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımla birlikte, Biden'ın kanser hastası olmadığı ve ABD Başkanı seçilmeden önce cilt kanseri geçirdiği ve tedavi sonucunda hastalığı yenmiş olduğu anlaşıldı. .