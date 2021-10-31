Biden'ın 85 araçlık konvoyu tepki çekti: ''İkiyüzlü iklim savaşçıları bunu hep yapıyor''

ABD Başkanı Joe Biden, 29 Ekim'de Papa Francis'le yaptığı görüşmeye 85 araçlık konvoyla gitti.

Joe Biden'ın konvoyunda 10 ton ağırlığındaki özel tasarlanmış "Canavar" (The Beast) adıyla bilinen makam aracı da yer aldı.

Konuşmalarında sık sık iklim değişikliğiyle mücadeleye vurgusu yapan Biden'ın konvoyu, karbon emisyonu sebebiyle tepki çekti.

ABD merkezli Washington Post'un muhabiri Chico Harlan araçları kaydettiği videoyu "Biden, Vatikan'a geliyor. Konvoyu upuzunnnnnn" mesajıyla Twitter'da paylaştı.

Aynı gazetenin fotoğrafçısı M. Robinson Chavez videoya "Tam olarak karbon dostu değil" yorumunu yaptı.

@Ebrolly1 adlı bir kullanıcı "Bu gerekli mi? Yani gerçekten gerekli mi?" derken bir başkası şöyle yazdı:

İkiyüzlü iklim savaşçıları bunu hep yapıyor. Oraya gitmek için genellikle kullandıkları özel jetleri unutmayın…

New York Post'un haberine göre konvoyun sorumluluğu Beyaz Saray'a ait olmayabilir. Zira yabancı liderlerin güvenliğini sağlamak genellikle ev sahibi ülkenin görevi.

Ayrıca İtalya'da Kovid-19 önlemleri sebebiyle araçlarda bulunan yolcu sayısı sınırlandırılıyor. Bu sebeple de araçların sayısının artabileceği düşünülüyor.

Konvoydaki araçların kaçının elektrikli veya hibrit olduğu belli değil. Ancak New York Post, araçların çoğunun fosil yakıtlı olabileceğini bildirdi.

BİDEN'DEN PAPA'YA TEŞEKKÜR

Biden, İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 liderler zirvesi ve İskoçya'nın Glasgow kentindeki COP26 iklim değişikliği konferansı için Avrupa'ya geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Papa Francis'e "dünya çapındaki yoksulları; açlıktan, çatışmalardan ve zulümlerden mustarip kişileri savunduğu için" teşekkür etti.

ABD Başkanı iklim kriziyle mücadele çabalarına liderlik etmesi ve pandeminin bitmesi için aşı paylaşımı çağrıları nedeniyle Papa'yı övdü.

Kaynak: Independent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.