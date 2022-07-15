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TIMETURK / DÜNYA / Biden ile Abbas'tan kritik görüşme

Biden ile Abbas'tan kritik görüşme

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gerçekleştirdiği bir günlük resmi ziyaretinin ardından bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

2 Saat Önce
2022-07-15 14:09:28
Biden ile Abbas'tan kritik görüşme

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gerçekleştirdiği bir günlük resmi ziyaretinin ardından bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Abbas, Biden'ı Beytullahim'deki Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı.

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