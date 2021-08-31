Biden: Her şey benden önce planlanmıştı

ABD Başkanı Biden, ABD ordusunun hezimet yaşadığı Afganistan ve bölge güçleri hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarından satır başları:

Nisanda bir karar verdim bu savaşı bitirmek için. 300 binden fazla Afgan ordusunun Taliban'la olan iç savaşta daha ciddi mücadele edeceğini düşündük. Bu varsayım yanlış çıktı. Yine de ekibimize talimat verdik. Bu duruma hazırdık. Onlar ve Afganistan halkının çöküşünü izlerken, cumhurbaşkanı ülkeden kaçarken biz hazırdık. ABD'nin en uzun savaşı sona erdi.

Binlerce Afgan çevirmeni çıkardık ülkeden ve Amerika'yı destekleyenleri çıkardık. Şimdi yaklaşık 100 ile 200 Amerikalının Afganistan'da kaldığını düşünüyoruz. Kalan Amerikalılar için son bir tarih yok her zaman onları çıkaracağız. Taliban halka açık sözler verdi, güvenli geçiş vereceğiz dediler. Biz sadece sözlerine güvenmiyoruz, eylemlerine bakıyoruz. Ben bu sonsuz savaşı daha da uzatmayacaktım.

"Her şey benden önce planlanmıştı"

Trump, Taliban ile bir anlaşma yaptı. Her şey benden önce planlanmıştı. Eğer 2001'de Yemen'den saldırıya uğrasaydık o zaman hiç Afganistan'a karışır mıydık? Hiçbir çıkarımız yoktu Afganistan'da. Afganistan'daki görevimizi 10 yıl önce bitirmiştik. Artık bu savaşı bitirmenin zamanı gelmişti, yeni bir dünyadayız artık. Terör tehdidi dünyanın dört bir yanına sıçradı. Terör tehdidi sürüyor. Terörle mücadelemiz sürecek.

Çin ve Rusya

DEAŞ Horasan'a şunu söyleyeceğim: Sizinle işimiz daha bitmedi. Dünya değişiyor. Şu anda çok büyük bir rekabet var Çin'den bize karşı. Ve Rusya ile çok zorluklarla karşılaşıyoruz. Siber saldırılar var. Hem terörle mücadele edebiliriz hem de yeni tehditlere karşı gelebiliriz. Çin'in ve Rusya'nın en çok isteyeceği şey budur; bir 10 yıl daha ABD'nin Afganistan'da kalması. Bu işlerine gelir.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.