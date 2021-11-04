DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
KARDEMİR'den kâr açıklaması
ABD askerinin başına çuval geçirmişlerdi; Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
Gazprom’dan ‘yüksek gaz fiyatları’ iddiasına ilişkin açıklama
Rusya'da enflasyon zirve yaptı
Mide ağrısına ne iyi geliyor?
Fed Başkanı Powell'dan sabit faiz kararı açıklaması
Biden: ‘Halk bizden işleri halletmemizi istiyor’
Prof. Dr. Sönmez'den 'kaliteli uyku' uyarısı
Sık sık dudaklarınız çatlıyorsa...
Bu bal öldürür!.. uzmanı uyardı
'Yemeden-içmeden' kutlama olmaz
Volkswagen elektrikli: ID.5 geliyor!
Sudan ordusu yeni hükümetin 'çok yakında' kurulacağını duyurdu
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını yayınlayan uydu kanalları? Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı yabancı kanal hangisi?
Toprak güveçleri böyle temizleyin

TIMETURK / DÜNYA / Biden: ‘Halk bizden işleri halletmemizi istiyor’

Biden: ‘Halk bizden işleri halletmemizi istiyor’

ABD Başkanı Joe Biden, Virginia'da dün düzenlenen valilik seçimlerinden Cumhuriyetçilerin zaferle çıkması sonrasında 'Halk, bizden işleri halletmemizi istiyor.' değerlendirmesinde bulundu.

1 Saat Önce
2021-11-04 00:12:08
Biden: ‘Halk bizden işleri halletmemizi istiyor’

Biden, ülkede 5-11 yaş grubuna da Kovid-19 aşısı yapılması için onay verilmesine ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Pazartesiden itibaren tüm ülkede aşılamanın mümkün olacağını belirten Biden, ailelere çocuklarına aşı yaptırmaları çağrısı yaptı.

“Halk, bizden işleri halletmemizi istiyor”

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, "Virginia'daki seçimleri Cumhuriyetçileri kazandı, Demokratların lideri olarak sorumluluk alıyor musunuz?" şeklindeki bir sorunun ardından, "Bu seçimlerin meşruluğunu kabul etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Halk, bizden işleri halletmemizi istiyor. Bir şeyleri yoluna koymamızı bekliyor. Altyapı paketimizin kısa sürede Kongreden geçeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Trump arıyorsa meşgul olduğumu söyleyin."

Altyapı paketinin seçimden önce geçmesinin iyi olabileceğini belirten Biden, "Demokrat Parti insanlar için üretim yapmalı." dedi. Virginia eyaletinde dün yapılan seçiminden galip çıkan Glenn Youngkin, 2009'dan bu yana eyaletteki valilik yarışını kazanan ilk Cumhuriyetçi olmuştu.

Birçok analist Biden'ın geçen yıl Virginia'yı 10 puan fark ile kazandığına işaret ederek, bu eyaletin kaybedilmesinin 2022 Kongre ara seçimleri ve 2024 başkanlık seçimlerinde Demokratları zora sokacağı yorumu yaptı. Biden konuşma yaptığı esnada salondaki birinin telefonunun çalması üzerine, "Trump arıyorsa meşgul olduğumu söyleyin." diyerek nükte yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş