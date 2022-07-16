''Biden hakkında uluslararası arama kararı çıkarılsın''

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Kırım milletvekili Mihail Şeremet, ABD Başkanı Joe Biden hakkında uluslararası arama kararı çıkarılmasını önerdi.

Sputnik'e konuşan Şeremet, "Biden hakkında uluslararası bir suçlu olarak uluslararası arama çıkartma zamanı geldi. Ukrayna'daki silahlı çatışmaya bizzat Biden'ın 'neo-Nazizme sponsorluk yapma politikası' yol açtı. ABD, demokratik değerler kisvesi altında Ukrayna'yı ve halkını kendi jeopolitik hedeflerine ve Rusya'yı zayıflatma arzusuna ulaşmak için koz olarak kullandı" dedi.

ABD'nin tüm dünyada egemen devletlerin işlerine müdahale politikasının tüm insanlık için tehdit oluşturduğunu kaydeden Şeremet, bugün Ukrayna'da yaşananlarla ilgili tüm suçun ABD'ye ait olduğunu vurguladı.