Biden, Filistin lideri Abbas'a yazılı mesaj gönderdi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'li mevkidaşı Biden'den bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkilerle ilgili yazılı bir mesaj aldı.
ABD Başkanı Biden'ın Abbas'a yazılı bir mesaj gönderdiği belirtildi.
Haberde, Biden'ın mesajında son siyasi gelişmeleri, mevcut durumu ve ABD ile Filistin Devleti arasındaki ikili ilişkileri ele aldığı kaydedildi.
Bu mesaj, Biden'ın ocak ayında ABD Başkanı seçilmesinden bu yana iki taraf arasındaki ilk temas sayılıyor.
Gönderilen mektupta Amerikan Başkanı Biden, Filistin Başkanı Abbas'a mevcut saldırıları durdurmak için çalışmalıyız ifadeleri yer aldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)