Biden: Failleri affetmeyeceğiz

ABD Başkanı Biden, Kabil havaalanındaki saldırının faillerini affetmeyeceklerini belirterek, karşılık vereceklerini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Kabil Havalimanındaki saldırının faillerini affetmeyeceklerini belirterek, kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

"Öfkeliyiz kalbimiz kırık"

Biden'ın açıklamaları şöyle;

Saldırıları DEAŞ'ın Horasan grubunun yaptığını düşünüyoruz. Şu an kutsal bir sorumluluğumuz var. Bir mesuliyetimiz var. Bugün kaybettiğimiz hayatlar özgürlük ve güvenlik adına, ABD adına kaybedilmiş hayatlar. Onlar da hayatını kaybeden diğer kardeşleri gibi, terörizm ile mücadele ederken hayatlarını kaybetti. Kalbimiz acıyor size şunu söyleyeyim, tüm Afgan aileleri için de bu acıyı hissediyoruz. Öfkeliyiz kalbimiz kırık. Ben bir askerin babasıyım.

"Boyun eğmeyeceğiz"

Bu saldırıyı yapanlara şunu söylüyorum, bunu affetmeyeceğiz, unutmayacağız ve bedelini ödeteceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Sizi avlayacağız. ABD böyle bir gövde gösterisine boyun eğmeyecek.

Büyük stres ve saldırı altında da bu görev işleyecek şekilde tasarlandı. Sahadaki kumandanlarımız gün boyunca net şekilde ifade ettiler; bu görevi tamamlamak zorunda olduklarını. Burada terörist saldırıları bizi caydırmayacak tahliyeye devam edeceğiz. Kumandanlarıma operasyonel plan yapmalarını da söyledim. Çok güçlü bir şekilde vuracağız. Bu DEAŞ teröristleri kazanamayacak. Afgan müttefiklerimiz ülkeden çıkaracağız ve görevimiz sürecek. ABD böyle bir gövde gösterisine boyun eğmeyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.