Biden, Erdoğan'la görüşmesi hakkında ne dedi?

ABD Başkanı Joe Biden Brüksel’de NATO Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi. Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesini olumlu olarak niteledi, “İlerleme sağlayacağımızdan eminim” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden Brüksel'de NATO Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi. Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini olumlu olarak niteledi, “İlerleme sağlayacağımızdan eminim” dedi.

Başkan Biden Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından planlanan basın toplantısını 2,5 saati aşkın bir gecikmeyle düzenledi.

Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi olumlu ve verimli olarak tanımladı. Ekiplerin liderlerin üzerinde mutabık kaldıkları konuların ayrıntılarına ilişkin çalışmaları sürdüreceğini belirten Biden, “Gerçek bir ilerleme sağlayacağımızdan eminim” ifadelerini kullandı.

“NATO'nun 5. Maddesine yönelik taahhüdümüz güçlü”

NATO Zirvesi'nin ardından “Amerika geri döndü” ifadesini yineleyen Başkan Biden, ABD'nin NATO Antlaşması'nın bir müttefike yönelik saldırının tüm ittifaka yapılmış sayıldığını belirten 5. Maddesi konusundaki taahhüdünün sağlam olduğunun altını çizdi.

“Afganistan'da terörle mücadele çabaları sürmeli”

Afganistan konusunda ittifak içinde bir mutabakat olduğunu belirten ABD Başkanı Biden, Afganistan'ın batı ülkelerine yönelik saldırılarda bir kez daha güvenli bir liman haline gelmemesi için terörle mücadele çabalarının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Görüşme öncesi Putin'e mesaj

Başkan Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Çarşamba günü yapacağı kritik görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Moskova'ya Putin'in tercih etmesi halinde işbirliği yapılabilecek alanların bulunduğu mesajını vereceğini; ancak Putin'in siber güvenlik ve başka alanlarda işbirliği yapmayı istememesi halinde karşılık vereceklerini belirtti.

Putin'le yarın Cenevre'de yapacağı görüşmede ABD'nin kırmızı çizgilerini net bir şekilde aktaracağını söyledi.

Rusya ile çatışma istemediklerini belirten Biden, Moskova'nın zararlı faaliyetlerine devam etmesi halinde karşılık vereceklerini kaydetti.

Rusya'da cezaevinde bulunan muhalif lider Aleksey Navalny'nin hayatını kaybetmesi halinde bunun bir trajedi olacağını ve böyle bir durumda Rusya'nın başka ülkelerle ve ABD ile ilişkilerinin zarar göreceğini söyledi.

Başkan Biden, "Navalny'nin ölümü Rusya'nın temel insan haklarına uyma niyetinde olmadığının bir başka göstergesi olacak" ifadelerini kullandı.

Biden'dan NATO'da demokrasi mesajı

ABD Başkanı Joe Biden basın toplantısında, NATO liderlerinin demokrasilerin dayanıklılığını güçlendirme ve yenileme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

NATO liderlerinin yeni bir siber güvenlik politikasına onay verdiğinin de altını çizen Biden bunun NATO'da bir ilk olduğunu vurguladı.

“Ukrayna NATO üyesi olmak için yolsuzluğu ortadan kaldırmalı ve kriterleri kaşılamalı''

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski zirvenin sona ermesinin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, NATO ülkelerinin Ukrayna'nın ittifaka üye olacağını teyit ettiklerini yazmış, bu konudaki yol haritasının üyelik sürecinin önemi bir parçası olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'a basın toplantısında Ukrayna'ya NATO'ya üye olup olmayacağı konusunda net bir yanıt verilip verilmediği soruldu.

Başkan Biden Ukrayna'nın NATO'ya üye olması için gerekli kriterleri karşılaması ve yolsuzluğu ortadan kaldırması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmiş olmasının ve Moskova'nın Ukrayna'nın doğusundaki rolünün Kiev'in ittifaka hiçbir zaman alınmayacağı anlamına da gelmediğini belirtti.

“Hala yolsuzlukla mücadele etmeleri gerekiyor. Bu esnada Ukrayna'yı Rusya'nın saldırganlığına direnç gösterebilecek bir pozisyona getirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Kaynak: VOA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.