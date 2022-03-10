Biden, Erdoğan ile görüştükten sonra sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Biden sosyal meyda hesabından 'Ukrayna halkını desteklemek için devam eden uluslararası çabaların önemini tartıştık' açıklamasında bulundu.
2022-03-10 22:29:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Biden, görüşme sonrası sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
"Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum" diyen Biden, " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz saldırısına vereceğimiz yanıtları koordine etmek, Moskova'yı yaşanan saldırganlıktan sorumlu tutmak ve Ukrayna halkını desteklemek için devam eden uluslararası çabaların önemini tartıştık" dedi. .
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