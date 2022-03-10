Biden, Erdoğan ile görüştükten sonra sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Biden sosyal meyda hesabından 'Ukrayna halkını desteklemek için devam eden uluslararası çabaların önemini tartıştık' açıklamasında bulundu.