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Biden enflasyondan Putin'i sorumlu tuttu

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

1 Saat Önce
2022-03-10 21:25:18
Biden enflasyondan Putin'i sorumlu tuttu

ABD'de tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı göstermesinin ardından Biden yazılı açıklama yaptı.

Biden, ülkedeki işsizlik rakamlarının son 50 yılın en iyi seviyesinde olduğunu ve ekonominin iyileştiğini söyledi.

"Aynı zamanda bugünkü enflasyon raporu, Amerikan halkının bütçesinin fiyat artışları nedeniyle zorlandığının ve ailelerin Putin'in fiyat artışını hissetmeye başladığının bir göstergesidir."

"Putin'e ödettiğimiz bedeller bizim ödediğimizden çok daha yok edicidir"

Biden, şubatta en büyük enflasyon kaleminin "Putin'in saldırgan tavırlarına" tepki veren enerji piyasaları olduğunu dile getirdi.

"En başından bu yana söylediğim gibi, Putin'in gereksiz savaşına karşılık uyguladığımız yaptırımların ülke içinde de bir bedeli olacaktır. Ancak Amerikalılar şunu bilmeli ki Putin'e ödettiğimiz bedeller bizim ödediğimizden çok daha yok edicidir."

ABD'lilerin üzerindeki ekonomik yükü kaldırmak için çabaladığını belirten Biden, tedarik zincirini güçlendirmek ve ABD içinde üretimi artırmak için adımlar attığını anımsattı. .

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