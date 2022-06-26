Biden duyurdu: ABD'den Rusya'ya ''altın'' darbesi

ABD Başkanı Joe Biden, G7’nin, Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı’nda düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi’nde Rusya’dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu.

Biden, Twitter'daki paylaşımında, ABD'nin, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşın finansmanını engellemek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önüne benzeri görülmemiş maliyetler koyduğunu belirtti.

Biden, şunları kaydetti: “G7'de (ABD, Britanya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya) birlikte Rusya için 10 milyarlarca dolar değerinde önemli bir ihracat ürünü olan altın ithalatını yasaklayacağımızı açıklayacağız.”

Rusya, geçen yıl yaklaşık 331 bin tonla Çin'den sonra en çok altın üreten ikinci ülke konumunda bulunuyordu. Altın, Rusya'nın enerjiden sonra en önemli ikinci ihracat ürünü olarak biliniyor.

Bugün başlayacak zirve, 28 Haziran'da sona erecek.

Dünyanın en büyük yedi ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselen küresel enerji ve gıda fiyatlarının yanı sıra ‘ekonomilerde durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada görülmesi' olarak bilinen stagflasyon endişelerinin artmasının ortasında düzenleniyor.

G7 liderlerinin odak noktası, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş ve bunun ekonomik sonuçları olacak.