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Biden: Diplomasiye her türlü şans verilmeli

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Ukrayna krizi konusunda her türlü senaryoya hazır olduklarını ancak diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini belirtti.

37 Dakika Önce
2022-02-15 23:59:51
Biden: Diplomasiye her türlü şans verilmeli

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdiği bir basın açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırması durumunda ABD'nin buna sert karşılık vereceği uyarısında bulundu, Ukrayna krizinin çözülmesi için de diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğin başından beri ABD'nin açık ve net olduğunu belirten Biden, "ABD her ne olursa olsun hazırlıklı. Avrupa'da barış ve istikrarı geliştirmek için ortak ve müttefiklerimizle, Rusya ile diplomasiye hazırlıklıyız. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına da hazırlıklıyız ki bu hala yüksek bir olasılık." ifadelerini kullandı.

ABD'nin her zaman diplomasiden yana olduğunu dile getiren Biden, "Diplomasinin başarıya ulaşması için ona her türlü şansı vermeliyiz." diye konuştu.

Biden, Rusya Savunma Bakanlığının bazı birliklerin Ukrayna sınırını terk ettiğini bildirdiğini anımsatarak, "Bu iyi bir haber olur ancak Rus askeri birimlerinin ana üslerine döndüğünü henüz teyit etmedik. Bizim analistlerimiz Rusların hala tehdit edici bir konumda olduğunu belirtiyor." dedi. AA .

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