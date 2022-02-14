DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bu ülkelerde Sevgililer Günü ürünleri satılması yasak: Sevgililer Günü'nü kutlamayan ülkeler hangileri?
14 Şubat sevgililer günü şarkıları nelerdir? En popüler sevgililer günü şarkıları!
Yıldız Tilbe 'Sevgililer Günü' şarkısı sözleri nedir?
14 Şubat'ta nereye gidilir? 14 Şubat'ta akşam gidilecek yerler?
Halil Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar bulundu
Donetsk: Ukrayna tarafı Donbass’ta güçlerini artırmaya devam ediyor
The Guardian yazdı: Putin Ukrayna'dan ne istiyor?
Biden'dan Zelenskiy'e destek telefonu
Kanada, Ukrayna’daki askerlerini tahliye etti
THY'den Ukrayna uçuşu için açıklama
BAE: Yeni bir sayfa açılıyor
Antalya'daki orman yangını: TOKİ yeni evleri teslim ediyor
Bercan Tutar: ‘ABD’nin Ukrayna senaryosu çöktü’
BAE'den Türk bayrağı jesti
Küresel borç kapıyı çalıyor

TIMETURK / DÜNYA / Biden'dan Zelenskiy'e destek telefonu

Biden'dan Zelenskiy'e destek telefonu

ABD Başkan'ı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak Rusya ile yaşanan sınır kriziyle ilgili destek sözünü yinelediği bildirildi.

2 Saat Önce
2022-02-14 00:27:25
Biden'dan Zelenskiy'e destek telefonu

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Ukraynalı meslektaşı Zelenskiy ile telefonda görüştü, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yineledi.

Biden, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırıya kalkışması durumunda "süratle ve kararlı şekilde" yanıt vereceğini açıkça belirtti.

İki lider, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına yanıt olarak diplomasi ve caydırıcılık yolunu izlemeye devam etmenin önemi konusunda da fikir birliği içinde olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, telefonla görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna'ya yapacağı ikinci bir müdahalenin Rusya'ya "hızlı ve ciddi maliyetler" getireceği konusunda uyarıda bulunduğu kaydedilmişti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş