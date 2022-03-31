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Biden'dan Zelenski'ye 500 milyon dolarlık yardım sözü

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yardım yapma niyetinde olduğunu söyledi.

1 Saat Önce
2022-03-31 09:39:49
Biden'dan Zelenski'ye 500 milyon dolarlık yardım sözü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Zelenski ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya yaptığı askeri, ekonomik ve insani yardımlar ile Rusya'ya yönelik yaptırımları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'nın güvenlik taleplerine yönelik çalışmalarının ele alındığı açıklamada, Biden, Zelenski'ye ABD'nin Ukrayna hükümetine 500 milyon dolar doğrudan bütçe yardımı yapma niyeti olduğu konusunda bilgi verdi.

Görüşmede, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yeni yaptırımlar ve Ukrayna'ya yönelik yeni insani yardımı da ele alınırken, Zelenski de Biden'ı Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri konusunda bilgilendirdi.

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