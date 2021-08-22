DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Fahiş elektrik faturaları tepkiye yol açtı
Balıkesir’de feci kaza
Almanya’da dördüncü dalga başladı
Para vermeyen annesini bıçaklayıp öldürdü
Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
'ABD Donanması'nın önünde hayati önemde dört büyük sorun var'
Nijerya, teslim olan Boko Haram üyelerini yargılamayacak
Rus Büyükelçi: Taliban'ın iktidardaki ilk eylemleri olumlu
Biden'dan Zayid'e Afganistan teşekkürü
Bolivya eski geçici Devlet Başkanı Anez intihara kalkıştı!
ABD zorda; özel havayolu şirketlerinden yardım istenecek
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!
Floransa'daki büyük katedralin hikâyesi: Brunelleschi’nin kubbesi
İş yeri bilgisayarından beklentiniz nedir?
Abdulkadir Selvi'den 'Hocam Türkiye'ye dön artık' açıklaması

TIMETURK / DÜNYA / Biden'dan Zayid'e Afganistan teşekkürü

Biden'dan Zayid'e Afganistan teşekkürü

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile telefonda görüşen ABD Başkanı Biden, Veliaht Prense Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BEA) Afganistan'ın başkenti Kabil'den devam eden tahliyelere desteği nedeniyle teşekkür etti.

1 Saat Önce
2021-08-22 06:13:52
Biden'dan Zayid'e Afganistan teşekkürü

ABD Başkanı Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile telefonda Afganistan'ı görüştü
NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Joe Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile telefon görüşmesinde Afganistan'dan tahliyeleri görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Veliaht Prense Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BEA) Afganistan'ın başkenti Kabil'den devam eden tahliyelere desteği nedeniyle teşekkür etti.

Görüşmede iki lider bölgesel ve küresel sorunlarla mücadelede birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldı.

Biden, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile de Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Biden görüşmede, İspanya'nın Kabil'den tahliye edilen Afganlara geçici ev sahipliği yapması ve Afgan kadın ve kız çocuklarına destek olma konusunda gösterdiği liderlik nedeniyle Sánchez 'e şükranları iletti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş