Biden'dan yeni gaf: Herson'la Felluce'yi karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın Herson bölgesi ile Irak'ın Felluce şehrini birbirine karıştırdı.

Rusya ordusunun 'Herson'dan çekildiğini' söylemek yerine "Ruslar Felluce'den çekiliyor" diyen ABD Başkanı Biden gaflarının arasına bir yenisi daha eklendi.

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da düzenlenen ve sonuçların henüz netleşmediği ara seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

79 yaşındaki ABD Başkanı Biden konuşmasında Ukrayna'nın Herson kenti ile Irak'ın Felluce şehrini karıştırdı.

Rus kuvvetlerinin 'Herson'dan çekildiğini' söylemek isteyen Biden, "Ruslar Felluce'den çekiliyor" dedi. .