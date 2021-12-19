Biden'dan yeni gaf: 'Başkan Kamala Harris'

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina Eyalet Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yeniden “Başkan” diye hitap etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Karolina Eyalet Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, en sonuncusu mart ayında olmak üzere daha önce en az iki kez yaptığı bir gafı tekrarladı.

Biden, kürsüde konuştuğu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yeniden “Başkan” diye hitap ederek, "Şaka bir yana, elbette Başkan Harris gururlu bir Howard mezunudur" dedi.

ABD'nin 46. Başkanı olan 76 yaşındaki Biden, ABD tarihinde başkanlık görevini yapan en yaşlı isim olarak biliniyor.

DAHA ÖNCE DE GAF YAPMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz ay Beyaz Saray'daki bir etkinlikte kırdığı pot, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Engelli Amerikalılar Yasası'nın yıldönümünün kutlandığı etkinlikte sanatçı Tyree Brown'a 'Anne nerede?' diye sormuş, Brown 'Evde televizyondan izliyor' cevabı üzerine Biden, 'Ah... Tabii izliyor' dedi ve Brown, 'İzliyor' yanıtını vermişti.

Biden ise, 'Burada bizimle sanıyordum... Öyle olsaydı ayağa kalkmasını isteyecektim' ifadelerini kullanmıştı.

Bu anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Biden'ın bu potunu gözler önüne seren video viral olurken video hakkında pek çok yorum yapılmıştı.

Bazı kullanıcılar Biden'ın sağlık durumunun görevine devam etmek için iyi olmadığını savunurken, kimi kullanıcılar bu durumu herkesin başına gelebilecek bir gaf olarak nitelendirmişti. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.