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Biden'dan Uber ve Lyft açıklaması: Ücretsiz taşıyacaklar

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Biden'dan Uber ve Lyft açıklaması: Ücretsiz taşıyacaklar

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki Kovid-19 aşılamalarını artırmak ve insanları aşıya teşvik etmek için, mobil araç çağırma programları Uber ve Lyft'in aşı merkezlerine ücretsiz hizmet sağlayacağını açıkladı.

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11.05.2021 21:59:01
Biden'dan Uber ve Lyft açıklaması: Ücretsiz taşıyacaklar

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 ile mücadeleyi ve aşılama çalışmalarını değerlendirmek üzere eyalet valileri ile çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi.

Ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'a kadar normale dönmeyi hedeflediklerini anımsatan Biden, bugüne kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşmak için de ciddi adımlar attıklarını belirtti.

Biden, "Şu ana kadar 150 milyon Amerikalı en az 1 doz aşısını aldı. Vakalar, hastaneye yatmalar ve ölümler düştü. Milyonlarca Amerikalı 1 yıllık fedakarlığın ardından normale dönmeye başladı." diye konuştu.

Aşılama hızının düştüğünü ve aşıya teşvik çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, "24 Mayıs-4 Temmuz tarihleri arasında Uber ve Lyft, aşı merkezlerine giden ve aşı merkezlerinden dönen herkese bedava hizmet verecek." bilgisini paylaştı.

Biden, okulların açılması için öğrencilerin aşılanmasının da önemine işaret ederek yaz döneminde bölge okullarında da aşılama merkezlerinin kurulacağını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan