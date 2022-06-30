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Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini, bunun için ABD Kongresinden onay alabileceklerini söyledi.

3 Saat Önce
2022-06-30 16:49:46
Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması

Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nin bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verip vermediği sorulan Biden, şunları kaydetti:

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Kendisine söylediğim aralık ayında söylediğimle aynı. (Türkiye'ye) F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Aralıktan beri tutumumu değiştirmediğimi kendilerine ifade ettim. Bir karşılık da olmadığını ve sadece satmamız gerektiğini söyledim. Bunu yapabilmek için ihtiyacım olan şey Kongre onayı. Bu onayı alacağımızı düşünüyorum." .

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