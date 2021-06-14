Biden'dan ''Trump'' sorusuna sert yanıt: Bir rahat verin!

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne (AB) uyguladığı kısıtlamalarla ilgili soruya sert tepki verdi.

ABD liderinin G7 Zirvesi sonrasındaki basın toplantısında, bir gazeteci, AB'den çelik ve alüminyuma uygulanan ilave gümrük vergilerinin neden halâ iptal edilmediğini ve diğer G7 liderlerinin bu konu hakkında ne düşündüğünü sordu.

​Biden, sinirli bir şekilde, “120 gün. Bir rahat verin. Zaman gerek” diyerek elle kürsüye vurdu.

ABD, 2018'de Avrupa, Kanada, Meksika ve bazı diğer ülkelerden çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisi getirmişti. Dönemin Başkanı Trump, bu karara gerekçe olarak ulusal güvenliğe işaret etmişti. İlave vergi uygulanan ülkeler karşı tedbirler almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.