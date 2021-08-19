Biden’dan 'Taliban' itirafı

ABD Başkanı Biden, ABC News’e verdiği özel röportajda, kimsenin Taliban'ın ülkeyi ele geçirme hızını tahmin edemeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABC News'e verdiği özel röportajda, kimsenin Taliban'ın ülkeyi ele geçirme hızını tahmin edemeyeceğini söyledi.

Geri çekilme konusundaki tutumu nedeniyle eleştiri altında olan Biden, “Kaos çıkmadan bir şekilde ülkeden çıkmanın bir yolu olduğu fikri var, bunun nasıl olduğunu bilmiyorum" dedi.

Tahliye çalışmalarına ilişkin bilgi veren ABD Başkanı, ABD'nin geri çekilme tarihini (31 Ağustos) ertelemek anlamına gelse bile, her bir Amerikan vatandaşını Afganistan'dan çıkarmaya kararlı olduğunu söyledi.

10.000 ila 15.000 Amerikan vatandaşının hâlâ Afganistan'da olduğuna inanılıyor.

Biden, ABD için çalışmış Afganların aileleriyle birlikte sayısını 50.000 ila 65.000 olarak verdi ve bu kişilerin de tahliye edilmeyi beklediğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.