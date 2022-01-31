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Biden'dan Taliban'a sert tepki: Derhal serbest bırakın!

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban’dan rehin tutulan ABD’li inşaat mühendisi Mark Frerichs’in serbest bırakılmasını istedi.

53 Dakika Önce
2022-01-31 07:48:03
Biden'dan Taliban'a sert tepki: Derhal serbest bırakın!

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'a 2 yıl önce Afganistan'da kaçırılan 59 yaşındaki ABD'li inşaat mühendisi Mark Frerichs'in serbest bırakılması çağrısında bulundu. Biden, "ABD'lilerin veya herhangi bir masum sivilin güvenliğini tehdit etmek kabul edilemez. Rehin almak özel bir zulüm ve korkaklık eylemidir. Taliban, meşruiyet özlemlerini dikkate almadan önce Mark'ı derhal serbest bırakmalı. Bu pazarlık konusu olamaz" dedi.

ABD Donanması gazisi olan Frerichs, Afganistan'da yıllarca kalkınma projelerinde görev aldı. Şubat 2020'de ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmeye yönelik anlaşmayı imzalanmasından bir ay önce kaçırıldı. Frerichs'in Afganistan'da rehin tutulan son ABD'li olduğu düşünülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taliban'ı onu serbest bırakmaya çağırıyoruz. Onu eve getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. .

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