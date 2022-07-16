Biden'dan Sisi'ye övgü
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ABD Başkanı Biden 'stratejik ortaklığı' görüştü. Biden görüşmede, 'bölgede barış ve güvenliğin korunması adına Sisi önderliğindeki Mısır’ın önemini' vurguladı.
2022-07-16 15:10:22
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Joe Biden, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ele aldı.
Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkeler, Mısır, Irak ve Ürdün'den liderlerin yanı sıra ABD Başkanı Biden'in katılımıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek zirve öncesi Sisi ile Biden ikili görüşme yaptı.
Mısır Cumhurbaşkanlığından görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "iki dost ülkenin mevcut iş birliği çerçevesinde stratejik koordinasyon ve istişarelerini önümüzdeki dönemde de geliştirerek devam ettirme noktasında arzularını ifade ettiği" belirtildi.
Açıklamaya göre Sisi, "Mısır'ın dost iki ülkenin seçkin ilişkilerini güçlendirme noktasında kararlılığını ifade ederek, bu ortaklığın bölgede barış ve istikrara olumlu katkı yaptığını" söyledi.
ABD Başkanı Biden ise görüşmede, "bölgede barış ve güvenliğin korunması adına Sisi önderliğindeki Mısır'ın önemini" vurguladı.
İkilinin görüşmede ayrıca Etiyopya ile Mısır arasındaki Hedasi Barajı sorunu ile Filistin meselesine değindiği aktarıldı.
Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkeler, Mısır, Irak ve Ürdün'den liderlerin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla bugün Suudi Arabistan'da "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi" düzenlenecek.
Arap liderleri Cidde Zirvesi için Suudi Arabistan'da
Suudi Arabistan resmi ajansı (SPA) haberine göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Veliaht Prensi Mişal Al-Ahmed Al-Cabir Al-Sabah, Umman Sultanı Özel Temsilcisi ve Başbakan Yardımcısı Esad bin Tarık bin Teymur Al Said, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Cidde Havalimanı'da tek tek Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından karşılandı.
Irak Başbakanı Kazımi ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bugünkü zirve öncesinde ABD Başkanı Biden ile birer görüşme yaptı.
Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkelerin yanı sıra Mısır, Irak ve Ürdün'ün davet edildiği "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi"ne Biden da katılacak.
ABD Başkanı Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Joe Biden, Riyad yönetiminin hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararının ardından Tel Aviv'den doğrudan Suudi Arabistan'a gelen ilk ABD Başkanı olmuştu.
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