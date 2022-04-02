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TIMETURK / DÜNYA / Biden'dan savaşın seyrini değiştirecek hamle

Biden'dan savaşın seyrini değiştirecek hamle

Rusya-Ukrayna savaşı sahada tüm şiddetiyle devam ederken ABD Başkanı Biden'dan stratejik bir hamle geldi. Biden, müttefiklere 'Sovyet yapımı tanklarınızı Ukrayna'ya gönderin' çağrısında bulundu. Uzmanlar, Biden'in hamlesiyle ilgili 'Savaşın seyrini değiştirebilir' yorumunu yaptı.

3 Saat Önce
2022-04-02 14:54:03
Biden'dan savaşın seyrini değiştirecek hamle

Bir ayı aşkın süredir devam eden Rusya- Ukrayna savaşında, bir yanda barış için müzakereler sürerken, diğer yandan ise stratejik hamleler yapılıyor. Ukrayna'nın yanındaki müttefik devletler arasında yer alan ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

BİDEN'DEN 'SOVYET TANKLARI' HAMLESİ

Medyaradar'ın New York Times gazetesi'ne dayandırdığı haberde, bazı üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde gazeteye konuşan ABD'li yetkilinin, Biden yönetiminin müttefiklere "Sovyet yapımı tanklarınızı Ukrayna'ya gönderin" çağrısında bulunduğunu aktardı. Sovyet yapımı tankların tercih edilmesinin sebebi olarak Ukrayna ordusunun bu araçları nasıl kullanmayı bildiği ve adaptasyon sürecinin kolay olması gösterildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de bir süre önce bu yönde bir açıklama yapmıştı.

ANKLAR KISA SÜREDE UKRAYNA'YA VERİLECEK
ABD'li yetkili, kısa bir süre içinde Sovyet yapımı tankların bölgeye ulaşacağını söyledi. Böylelikle ABD ilk kez savaşta tankların teslimi konusunda yardımcı olurken, yetkililer tankların kısa bir süre içinde Ukrayna'ya verileceğini belirtti. Kaç tankın gönderileceğinin henüz bilinmediği belirtilirken bu tanklar sayesinde Donbas'taki Rus hedeflerinin uzun menzilli füzelerle vurulabileceği kaydedildi.

SAVAŞTA YENİ BİR SAYFA AÇILABİLİR
Yapılan bu hamle sonrası savaşın gidişatında önemli bir değişikliğin yaşanabileceğini belirten uzmanlar, "Tankların ulaşması savaşta yeni sayfanın açılmasına sebep olabilir. 5 haftadır devam eden savaşta Rus güçleri Ukrayna şehirlerini ve noktalarını havadan vuruyordu" yorumunu yaptı. Rusya, bu hafta yapılan açıklamada Ukrayna'nın doğusuna odaklandıklarını da belirtmişti.

NATO'DAN TANK VE UÇAK İSTEMİŞTİ
Ukrayna lideri Zelenski, Pazar günü NATO müttefiklerinden tank ve uçak istemiş fakat NATO'nun yavaş hareket ettiğinden şikayet etmişti. Biden'ın geçen hafta Polonya'da Ukraynalı yetkililerle görüşmesinden sonra ise tank talebinde bulunmuştu. Öte yandan henüz Batı ülkelerinden tank ve jet alamayan Ukrayna, savaşta Rusya'dan en az 161 tankı ele geçirdi. .

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