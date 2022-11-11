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Biden'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, 'Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum.' açıklamasında bulundu.

2 Saat Önce
2022-11-11 09:30:34
Biden'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

Biden, Kuzey Afrika ve Asya ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin verimli geçip geçmeyeceği sorusuna Biden, "Ben görüşmelerimin her zaman verimli geçtiğine inanıyorum." yanıtını verdi.

Biden, Rusya-Ukrayna savaşında çözümün ne olacağına dair bir soruyu ise, "Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum." diye cevapladı. .

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