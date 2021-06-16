Biden'dan Putin açıklaması: Çıkarlarımıza zarar verecek tüm eylemlere yanıt vereceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zirve sonrası açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Putin'e benim ajandamın Rusya'ya ya da başka bir ülkeye karşı olmadığını, bunun Amerikan halkı için olduğunu söyledim.

İnsan hakları konusu her zaman masada olacak.

Rusya ile anlaşma sağlama konusunda net bir temel oluşturduk.

ABD, kendisinin ve müttefiklerinin hayati çıkarlarına zarar verecek tüm eylemlere yanıt verecektir. Putin de yanıt vereceğimin farkında.

Putin ile yeni ve karmaşık silahların yayılmasını önlemek için bir stratejik istikrar diyalog mekanizması kurma konusunda mutabık kaldık.

Rusya'nın eylemleri, kendi küresel duruşuna zarar veriyor.

Putin'e demokratik egemenliğimizi ihlal edecek ya da demokratik seçimlerimizin düzenini bozacak girişimleri hoş görmeyeceğimizi söyledim.

Rusya, uluslararası normlara uyduğu sürece birlikte iş yapmamızda problem yok.

Putin'e ABD'nin siber güvenlik konusunda önemli bir kabiliyete sahip olduğunu gösterdim.

Zaman, yeni bir Soğuk Savaş zamanı değil. Putin'in yeni bir Soğuk Savaş ile ilgilendiğini düşünmüyorum.

Putin'e baktım ve dedim ki, petrol boru hattınızı fidye yazılımı ele geçirseydi nasıl hissederdiniz? Bu yıkıcı olurdu. Putin'le siber saldırılara askeri müdahaleler konusunda konuşmadık.

Rusya ile ikili ilişkileri önemli ölçüde geliştirme konusunda özgün bir bakış açısının var olduğuna inanıyorum.

Putin'le Arktik, Suriye ve İran meselelerini masaya yatırdık.

Şi Cinping ile birbirimizi tanıyoruz ancak eski arkadaş değiliz.

Putin'e, Navalnıy'ın ölümünün Rusya için yıkıcı sonuçlara sebep olacağını söyledim.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.