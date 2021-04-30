DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Melikşah'tan Turanşah'ı öfkelendirecek büyük karar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan bakan yardımcısı atamaları
Belçika'da 22 bin silah fabrikada eritildi
Bakan Soylu'dan BirGün Gazetesi'ne ''Ruhsar Pekcan'' tepkisi
Premier Lig'de maçlara 'oruç düzenlemesi' gündemde
Azerbaycan’da tedavi gören Bakan Rehimov hayatını kaybetti
Kurtuluş'a adanan türküler
Bu yollardan 'dünyanın ticareti' yapıldı
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya tepki: ''Tehditler bizi susturamayacak!''
3 padişah 'şeker'den ölmüş
Hindistan'da yargı, Kovid-19 eleştirileri nedeniyle internet ve sosyal medyanın kısıtlanamayacağına hükmetti
Kısıtlamanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı
Boynukalın: 'Hepinize kaliteli pamuk aldım; alayınızın cehenneme kadar yolu var'
İran'daki Kovid-19 hastalarının yüzde 70'inden fazlasında İngiliz varyantı tespit edildi
Birleşik Krallık'ta 10 kilo ağırlığında madeni para üretildi: Yapımı 400 saat sürdü

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

BURSA

20:05

04:20
20:05
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:50

04:06
19:50
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:33

03:50
19:33
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
19:16
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:32
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

ANKARA

19:50

04:06
SAHUR
19:50
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
SAHUR
19:16
İFTAR

Biden'dan Netanyahu'ya taziye telefonu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamaları sırasında 45 kişinin hayatını kaybettiği izdiham nedeniyle, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak taziyelerini iletti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.04.2021 19:21:46
Biden'dan Netanyahu'ya taziye telefonu

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Meron Dağı'nda yaşanan korkunç trajedinin yasında İsrail halkı ve dünyanın her yerindeki Yahudilerin yanındadır. Bugün, Amerikan halkı adına İsrail'deki dostlarımıza en derin taziyelerimizi sunmak için Başbakan Netanyahu ile telefonda görüştüm" ifadesini kulandı.

İbadetlerini yerine getirirken insanların yaşamını kaybetmesini "çok üzücü" olarak nitelendiren Biden, "Bu felaket ile mücadele ederken ve yaralananlara müdahale ederken İsrail halkı ve hükümetine yardım teklifi yapmaları için ekibime talimat verdim." bilgisini paylaştı.

Biden, söz konusu olayda Amerikan vatandaşlarının ölmüş ya da yaralanmış olabileceğine dair haberleri de teyit ettiği açıklamasında, "Büyükelçiliğimiz ve Dışişleri Bakanlığımız bu üzücü olaydan etkilenen Amerikan vatandaşlarına ve aile üyelerine gerekli yardımı sağlayacaktır. ABD ve İsrail halkları ailelerimiz, inancımız, tarihimiz aracılığıyla birbirine bağlıdır ve dostlarımızın yanında duracağız." ifadesine yer verdi.

İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke son yıllarda yaşanan en büyük felaketlerden biri olarak kayda geçen olay nedeniyle İsrail'de pazar günü ulusal yas ilan edilmişti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan
}, loop: 'true', autoplay: { delay: 3000, }, });