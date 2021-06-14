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Biden'dan NATO Zirvesinde Rusya ve Çin'e gönderme

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Brüksel'de katıldığı NATO Liderler Zirvesine ilişkin, 'Rusya'nın saldırganlığı' ve 'Çin'in oluşturduğu stratejik problemleri' ele aldıklarını vurguladı.

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Google News - Timeturk
14.06.2021 18:55:36
Biden'dan NATO Zirvesinde Rusya ve Çin'e gönderme

NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Biden, Twitter hesabından, "NATO müttefikliğimiz her zamankinden daha güçlü." ifadesini kullandı.

Biden paylaşımında, "Bugün, Rusya'nın saldırganlığı, Çin'in oluşturduğu stratejik problemler, kötü niyetli siber saldırılar, terör ve iklim değişikliği dahil müşterek savunmamızı konuşmak için 29 müttefikimiz ile bir aradayım." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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