DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

WhatsApp'tan grup aramaları için yeni özellik
Şükür namazı nasıl kılınır? Kurbandan sonra şükür namazı kılınmalı mıdır? (Diyanet)
Biontech aşısının iki dozu arasındaki süre için değişiklik
Hamam otu nasıl kullanılır?
Yasak Elma dizisine çok konuşulacak transfer
Aşırı yağışlar Pakistan'da 4 can aldı
MSB duyurdu: 39 terörist etkisiz
İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ta askerlerle bayramlaştı
Erdoğan: Bunun iznini sizden alacak değiliz
Messi, Instagram’da Ronaldo'nun beğeni rekorunu kırdı
Erdoğan: İki bayramı bir arada kutlayacağız
Biden'dan Kurban Bayramı mesajı
Peru'da resmi seçim sonuçları açıklandı
Jeff Bezos bugün uzaya fırlatılacak
Arife gününde halk pazarına yönelik saldırıyı IŞİD üstlendi

TIMETURK / DÜNYA / Biden'dan Kurban Bayramı mesajı

Biden'dan Kurban Bayramı mesajı

Biden, 'Amerikan halkı adına, kutlayan herkese güvenli ve harika bir bayram diliyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun' ifadelerini kullandı.

3 Saat Önce
2021-07-20 10:13:52
Biden'dan Kurban Bayramı mesajı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, yayımladıkları mesajla Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, mesajında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken bayram geleneği ve hac ritüellerinin bu yıl özel bir anlamının olduğunu belirterek, ABD halkının, Müslüman ülkeler de dahil dünyadaki ihtiyaç sahibi ülkelere yarım milyardan fazla aşı bağışladığını bildirdi.

Biden, her kesimden ve dünyanın her köşesinden insanları bir araya getiren haccın aynı zamanda İslam'ın eşitliğe bağlılığını ve İbrahimi inançların ortak köklerini hatırlattığına işaret ederek, “İnşallah binlerce Müslüman Amerikalı, gelecek yıl hac ziyareti yapmak isteyenler arasında yer alacak.” görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Biden, mesajını, “Jill ve ben, dünyanın her yerinde Kurban Bayramı'nı kutlayanlara en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Amerikan halkı adına, kutlayan herkese güvenli ve harika bir bayram diliyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.” ifadeleriyle sonlandırdı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH