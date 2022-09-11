Biden'dan Kraliçe Elizabeth'in sözleriyle 11 Eylül anması

ABD Başkanı Joe Biden, 2001 yılında ABD’de 2 bin 977 kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarının yıldönümünde yaptığı konuşmada, geçen hafta hayatını kaybeden Kraliçe’nin “Yas, sevginin karşılığında ödediğimiz bedeldir” sözlerini hatırlattı.

ABD'de 11 Eylül 2001'de El Kaide üyelerinin yolcu uçaklarını kaçırarak New York'ta Dünya Ticaret Merkezi'nin binaları olan İkiz Kuleler'e çarptığı, toplam 2 bin 977 kişinin öldüğü terör saldırılarının yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Savunma Bakanlığı'ndaki anma töreninde konuşan Joe Biden, “Bu anılar iyileşmemize yardım ediyor ancak yarayı da açabilir” dedi. Biden, geçen hafta 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in 11 Eylül saldırılarından sonra ABD'ye mesajlarında söylediği, “Yas, sevginin karşısında ödediğimiz bedeldir” sözlerini hatırlattı. .