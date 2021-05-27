DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İsrail gazetesinden bir ilk
Casper Excalibur'dan İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali'ne destek
Trendyol, Türk Modası Benim Hareketi ile tasarımcıların yanında
Arzum'a iki yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi
Uğur Mumcu neden öldürüldü? ‘Bilerek saklanan gerçekler’
İnegöl’de bisiklet yolu çalışmaları
Evanjelik siyonistlerle İsrailli siyonist neo-conların yeni savaşı
SİDA hedefi tam isabetle vurdu
Esed'in danışmanından Şam ve Riyad hakkında dikkat çeken yorum
180'e yakın kişiyi taşıyan tekne battı
CHP'nin yasa tekliflerine eleştiri: ‘Zırvanın tepesi’
Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı kalkacak mı?
Taksim Camii yarın açılıyor
Kredi borcu olan nefes kredisine başvurabilir mi? Nefes kredisi faizi ne kadar?
Alman coğrafyacı: Hakkari, Alplerin keşfedilmemiş 200 yıl önceki halidir, korumaya alınmalı

Biden'dan kökenlerinin araştırılması talimatı

ABD Başkanı Biden, COVID-19'a neden olan koronavirüsünün kökenini belirlenmesi emri verdi. Biden, ABD istihbarat kurumlarının potansiyel olarak Çin'de bir laboratuvar kazası olasılığı da dahil olmak üzere farklı teorileri değerlendirdiğini söyledi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
27.05.2021 09:06:23
Biden'dan kökenlerinin araştırılması talimatı

ABD Başkanı Joe Biden, COVID-19'a neden olan koronavirüsünün kökenini belirlenmesi emri verdi. Biden, ABD istihbarat kurumlarının potansiyel olarak Çin'de bir laboratuvar kazası olasılığı da dahil olmak üzere farklı teorileri değerlendirdiğini söyledi.

Biden, COVID-19'a neden olan koronavirüsünün ilk olarak enfekte bir hayvanla insan temasından mı yoksa laboratuvar kazasından mı kaynaklandığı konusunda ABD istihbarat topluluğunun ikiye ayrıldığını kaydetti.

Biden, salgının kökenleri hakkında daha fazla soruşturma çağrısında bulunduğunu açıkladı.

ABD istihbaratının iki farklı senaryoyu da incelediğini belirten Biden, yetkililerin mevcut sonuçlara güvenlerinin düşük olduğunu ve hangi senaryonun daha yüksek ihtimal olduğu konusunda bölündüğünü söyledi.

Biden, "İstihbarat topluluğundan, bizi kesin bir sonuca yaklaştırabilecek bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmasını ve 90 gün içinde bana rapor vermelerini istedim. Bu raporun bir parçası olarak, Çin'e yönelik belirli sorular da dahil olmak üzere gerekli olabilecek daha fazla alanda soruşturma talep ettim'' dedi.

Biden'ın özel ve sonuçsuz kalmış ABD istihbarat değerlendirmelerini olağandışı şekilde kamuya ifşa etmesi, koronavirüsünün nereden kaynaklandığı konusunda yönetim içindeki tartışmaları da ortaya çıkarmış oldu.

Ayrıca, virüsün doğa yerine bir Çin araştırma laboratuvarından ortaya çıkmış olabileceği teorisine de yeniden gündeme getirmiş oldu.

Salgın dünya çapında 3 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu. Uzmanlar arasında virüsün kaynağı hala tartışmalı. Bilinen ilk vakalar, 2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı.

Mart ayında yayınlanan ve Çinli bilimadamlarıyla ortaklaşa yazılan bir raporda, Ocak ve Şubat aylarında Wuhan'da ve çevresinde dört hafta geçiren Dünya Sağlık Örgütü (WHO) liderliğindeki bir ekip, virüsün muhtemelen yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığını söyledi. Raporda, bir laboratuvar olayı yoluyla bulaşmanın, son derece olanaksız bir yol olarak görüldüğü kaydedildi.

Çin'in uluslararası soruşturmada yetersiz işbirliği yaptığını düşünen Washington'da son haftalarda gerilim artmış durumda.
ABD kurumları, hükümetin virüsü 2020'nin başlarında ciddi bir sağlık riski olarak kabul etmesinden bu yana COVID-19'un kökenlerini takip ediyor.

Kaynak: VOA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş