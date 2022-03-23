Biden'dan kimyasal silah uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden, 'Rusya'nın kimyasal silah kullanma ihtimali gerçek bir tehdittir' dedi.

Şirket yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında konuşan Başkan Biden Rusya lideri Putin için, “Köşeye sıkıştıkça daha ağır taktikler kullanabilir” ifadelerini kullandı.

Putin'in Kiev'in elinde biyolojik silah olduğu iddialarının gerçek olmadığını vurgulayan Biden, Rus liderin bu iddiaları gündeme getirmesinin Ukrayna'da biyolojik ya da kimyasal silah kullanmayı değerlendirdiğinin açık bir işaret olduğunu belirtti. .