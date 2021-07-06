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Biden'dan kendini 'geçici başkan' ilan eden Guaido'ya destek

ABD Başkanı Joe Biden, Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya hitaben 'Tüm Venezüellalılar için buradaki özgürlük mücadelesini desteklemeye kararlıyız' dedi.

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06.07.2021 08:36:13
Biden'dan kendini 'geçici başkan' ilan eden Guaido'ya destek

ABD Başkanı Joe Biden, Venezüella Ulusal Bağımsızlık Günü dolayısıyla yazdığı mektupta, Washington'un kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden muhalif lider Juan Guaido'ya olan desteğini yineledi.

Biden, mektubunda "Her zamankinden daha fazla, barışçıl ve demokratik bir geçiş yoluyla tüm Venezüellalılar için buradaki özgürlük mücadelesini desteklemeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), 25 Haziran'da yayınladığı ortak bir bildiriyle, güvenilir seçimlere doğru ilerlemeler olması halinde yaptırımları 'gözden geçirmeye' hazır olduklarını bildirmişti.

Öte yandan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile muhalefet arasındaki görüşmeler haftalardır sürdürülüyor.

Washington ve Caracas, 2019 yılının başlarında Beyaz Saray'ın Guaido'yu 'geçici başkan' olarak tanımasının ardından diplomatik ilişkileri kesmişti.

ABD'nin Caracas Büyükelçiliği, kapatılarak buradaki faaliyetler Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki temsilcilikten yürütülmeye başlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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